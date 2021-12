Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star de Pochettino provoqué par… Edinson Cavani ?

Publié le 18 décembre 2021 à 13h30 par B.C.

Alors qu’Edinson Cavani semble prendre le chemin du FC Barcelone, Mauro Icardi pourrait être directement concerné par cette opération.

Avec le départ d’Edinson Cavani, survenu avant le Final 8 de la Ligue des champions en 2020, Mauro Icardi devait s’imposer comme le nouvel avant-centre incontesté du PSG, un rôle que l’Argentin n’est pas parvenu à endosser. Recruté définitivement par Leonardo à l’été 2020, Mauro Icardi souffre des présences de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi dans l’effectif et ne parvient pas à retrouver la réussite affichée du côté de l’Inter Milan. Pire encore, l’attaquant de 28 ans semble sombrer au fil des mois et doit se contenter de bouts de match, en témoignent ses 6 titularisations en Ligue 1 depuis le début de saison, incitant le PSG à le placer sur la liste des joueurs susceptibles de partir dès janvier. Une situation qui n’a pas échappé à la Juventus, qui pourrait se positionner dans les prochaines semaines, une offensive dont n’est pas forcément étranger Edinson Cavani.

La Juve prête à foncer sur Icardi pour oublier Cavani ?