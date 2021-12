Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi connait déjà le verdict pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 décembre 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Alors que son numéro 7 aurait refusé toutes ses offres et aurait un pré-accord avec le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ne s'attendrait plus à le voir rester.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club parisien, le numéro 7 de Mauricio Pochettino partira librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici là. Et à en croire la presse catalane, les dés seraient déjà jetés pour Kylian Mbappé. En effet, Nasser Al-Khelaïfi se serait déjà fait à l'idée que son crack français fera ses valises à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi s'est fait une raison pour Kylian Mbappé