Mercato - Real Madrid : Ancelotti lâche un gros indice sur l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 20 décembre 2021 à 12h10 par La rédaction

En manque de confiance au Real Madrid, Eden Hazard est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. Cependant, Carlo Ancelotti a lâché un gros indice sur l'avenir du Belge après son match satisfaisant lors du nul entre le Real Madrid et Cadix ce dimanche (0-0).

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard a très rarement répondu aux attentes. Régulièrement sujet aux blessures et décevant sur le terrain, le Belge s’est très rapidement attiré la foudre des supporters madrilènes. Même les dirigeants des Merengue commenceraient à s’agacer du rendement du joueur de 30 ans. Considéré comme indésirable, Eden Hazard est souvent annoncé sur le départ, encore plus à l’approche du mercato hivernal. Cependant, lors du match nul du Real Madrid contre Cadix ce dimanche (0-0), l’ancien de Chelsea a montré certaines choses intéressantes. Titularisé par Carlo Ancelotti, Eden Hazard a apporté le danger dans le camp adverse et s’est montré à l’aise dans les combinaisons avec Karim Benzema, notamment en seconde période. Et cela a l’air d’avoir plu au technicien italien.

« C'est une autre arme pour la deuxième partie de la saison »