Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt vers le Barça ? Raiola ouvre la porte !

Publié le 20 décembre 2021 à 10h30 par La rédaction

En proie à de grandes difficultés sur le plan économique, le FC Barcelone s'intéresserait tout de même à quelques dossiers onéreux comme celui de Matthijs de Ligt. Joan Laporta a d'ailleurs reçu le soutien de Mino Raiola concernant la situation financière actuelle du Barça.

Depuis plusieurs mois maintenant, le FC Barcelone fait face à une terrible crise économique. La puissance du club catalan sur le marché des transferts est bridé et doit désormais trouver un moyen de se dégoter des fonds pour pouvoir bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès tant sur le plan national qu’européen. Pour renforcer l'effectif de Xavi, Joan Laporta serait sur plusieurs pistes, certaines plus onéreuses que d'autres comme Matthijs de Ligt. À 22 ans, et après avoir entamé sa troisième saison à la Juventus, le défenseur néerlandais chercherait un nouveau défi. Cependant, au vu de la situation financière des Blaugrana , certains ont de gros doutes sur la capacité du Barça de recruter des joueurs de ce calibre. Mais ce n'est pas le cas de Mino Raiola.

« Le Barça restera toujours l’un des plus gros clubs du monde »