Mercato - PSG : Mbappé prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Libre de signer dans le club de son choix à partir du 1er janvier, Kylian Mbappé pourrait toutefois reporter sa décision au 9 mars compte tenu du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de cristalliser l'attention. Il faut dire qu'il a récemment confirmé qu'il avait réclamé son départ l'été dernier afin de rejoindre le Real Madrid. Mais le PSG a repoussé toutes les offres allant pourtant de 160 à 200M€. Un départ libre est donc à craindre à l'issue de la saison, mais Leonardo s'est toutefois montré confiant pour la prolongation de Kylian Mbappé. « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois », assurait le directeur sportif du PSG au micro d' Europe 1 .

Mbappé ne signera pas au Real... avant le 9 mars !