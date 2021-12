Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée d’Edinson Cavani plombée… par Haaland ?

Publié le 21 décembre 2021 à 9h00 par T.M.

Annoncé proche du FC Barcelone pour ce mercato hivernal, Edinson Cavani pourrait finalement être en train de s’éloigner. Explications.

A l’occasion de ce mercato hivernal, le FC Barcelone a un objectif : se renfort en attaque. Pour cela, les noms de Ferran Torres et d’Edinson Cavani reviennent avec insistance en Catalogne. Et selon les derniers échos, cela serait bien avancé avec l’attaquant de Manchester City et celui de Manchester United. Mais on est jamais à l’abris d’un rebondissement. Ainsi, selon les informations révélées par Gerard Romero, le dossier Cavani pourrait bien être en train de se refroidir au Barça…

Préparer le terrain pour Haaland !

Finalement, Edinson Cavani pourrait ne jamais rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Comme expliqué par le journaliste espagnol, il y aurait de grands doutes au sein du club catalan concernant le rôle de l’Uruguayen, mais aussi par rapport au fait qu’une arrivée de Cavani pourrait bloquer celle, à l’été, d’Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou encore de Dusan Vlahovic (Fiorentina).