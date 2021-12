Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse condition fixée pour le départ de Mauro Icardi ?

Publié le 21 décembre 2021 à 11h45 par A.C.

Pas en réussite au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait beaucoup faire parler de lui au cours du prochain mercato hivernal.

Annoncé proche d’un départ cet été, Mauro Icardi a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Un choix pas vraiment payant, puisqu’il a disputé une première partie de saison très compliquée, avec seulement quatre buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Ainsi, un départ est de nouveau d’actualité et la destination ne devrait pas surprendre, puisqu’Icardi pourrait rejoindre la Juventus au cours du mois de janvier. La presse italienne évoque toutefois un blocage entre la Juve et le PSG, avec Leonardo sui refuserait catégoriquement l’option d’un prêt.

Un prêt sans obligation d’achat, ou rien