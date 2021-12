Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane confirme le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 21 décembre 2021 à 10h45 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet très commenté, en France comme à l’étranger. Il faut dire que dans seulement quelques jours, l’attaquant pourrait filer entre les doigts du Paris Saint-Germain !

Le temps qui passe approche toujours un peu plus Kylian Mbappé du départ. Pourtant, Leonardo a pris tout le monde de court récemment, affichant un surprenant espoir pour l’avenir de la star du Paris Saint-Germain. « Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat » a expliqué le directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à Europe 1 ainsi qu’au JDD . « Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille. On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois ». Reste à savoir si Leonardo saura trouver la faille dans le dossier Mbappé, chose où il a échoué depuis quasiment deux ans.

« Mbappé au Real Madrid ? Je dirai que ça sent plutôt bon ! »