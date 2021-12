Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo interpelle clairement Kylian Mbappé !

Publié le 20 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Leonardo assure qu'il est tout a fait envisageable que l'attaquant prolonge au PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise l'attention compte tenu du fait que dès le 1er janvier il pourra négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison. Le Real Madrid risque donc de revenir à la charge très prochainement. Mais Leonardo, dans une interview accordée au JDD et à Europe 1 , assure qu'il croit toujours à une prolongation de Kylian Mbappé.

«Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités de le prolonger»