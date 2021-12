Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli veut claquer la porte !

Publié le 20 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara envisage de quitter son club formateur et l’aurait déjà annoncé en interne.

« Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire », avait confié Boubacar Kamara le 30 novembre dernier en conférence de presse sur son avenir très incertain à l’OM, lui qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Mais Kamara ne devrait pas attendre cette échéance pour aller découvrir un nouveau challenge…

Kamara veut quitter l’OM !

En effet, comme l’a annoncé Calciomercato.com dimanche, Boubacar Kamara aurait déjà annoncé en interne qu’il ne prolongerait pas son contrat avec l’OM et devrait donc s’en aller, quoi qu’il en soit, en 2022. Reste désormais à savoir s’il optera pour un départ libre à l’issue de la saison, ou si l’OM parviendra à le vendre durant le mercato de janvier pour récupérer un peu de liquidités.