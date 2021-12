Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution inespérée pour Pablo Longoria dans ce dossier brûlant ?

Publié le 19 décembre 2021 à 12h10 par D.M.

L'OM pourrait enregistrer le départ de Boubacar Kamara dès le mois de janvier. Le club marseillais perdrait alors un joueur de talent, mais pourrait récupérer une petite somme d'argent dans ce dossier.

« Ce sont mes représentants qui gèrent ça. Ce qu’elle comporte, c’est confidentiel et ce n’est pas à moi de m’exprimer. Je suis concentré sur le terrain pour être le plus efficace (…) Je suis encore en pleine réflexion » confiait Boubacar Kamara à la fin du mois de novembre. Mais à en croire la presse italienne, le joueur aurait fait son choix et aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l’OM. Agé de 22 ans, le minot souhaiterait changer d’air et rejoindre une équipe plus huppée. De nombreuses formations auraient coché son nom, mais voudraient attendre la fin de la saison pour accélérer afin d’éviter de verser une indemnité de transfert au club marseillais.

Une vente en janvier prochain pour Kamara ?