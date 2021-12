Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara a fait une annonce retentissante en interne !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin avec l'OM, Boubacar Kamara a fait savoir qu'il aimerait quitter son club formateur à la fin de la saison. Le joueur souhaite changer d'air et relever un nouveau défi dans sa carrière.

L’avenir de Boubacar Kamara est l’un des sujets brûlants de Pablo Longoria. Le joueur, formé à l’OM, voit son contrat expirer en juin et, pour l’heure, les négociations pour une prolongation sont à l’arrêt, malgré les efforts du président marseillais. Un départ du milieu de terrain dès le mois de janvier reste donc d’actualité. Selon The Times , Kamara pourrait prendre la direction de l’Angleterre lors du prochain mercato hivernal, ce qui pourrait permettre à l’OM de récupérer une petite somme d’argent. Et ce dimanche, la presse italienne confirme la tendance.

Kamara ne prolongera pas son contrat

Selon les informations de Calciomercato.com, Boubacar Kamara aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l’OM. Le milieu de terrain a réaffirmé, ces derniers jours, sa volonté de quitter Marseille afin de rejoindre un club huppé et poursuivre sa progression. C’est notamment pour cette raison que Kamara a repoussé les nombreuses offres de prolongation transmises par Pablo Longoria. Agé de 22 ans, le polyvalent joueur arrive à la fin de son aventure.