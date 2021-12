Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau danger dans ce dossier brûlant de Longoria !

Publié le 18 décembre 2021 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara se rapprocherait dangereusement d'un départ de l'OM. Conscient de la situation, Newcastle aimerait le recruter dès le mois de janvier.

Formé à l'OM, Boubacar ne devrait plus faire long feu à Marseille. Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, le milieu de terrain français va prendre le large librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et malheureusement pour l'OM, Boubacar Kamara ne serait pas du tout parti pour rempiler avec le club phocéen. Une information qui n'aurait pas échappée à Newcastle.

Newcastle veut frapper en janvier pour Boubacar Kamara