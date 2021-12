Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait quoi faire pour garder Kylian Mbappé !

Publié le 21 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG fait tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, Habib Beye a dévoilé ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Parisiens.

D’ici quelques jours, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec d’autres clubs. En effet, à partir du 1er janvier, le joueur du PSG pourra préparer son avenir et pourquoi pas acter d’ores et déjà son arrivée au Real Madrid pour l’été. Toutefois, au sein du club de la capitale, on fait tout pour empêcher cela. Au PSG, on garde espoir de pouvoir convaincre Mbappé de prolonger. Et pour cela, les Parisiens peuvent s’appuyer sur leur puissance financière. D’ailleurs, aux yeux d’Habib Beye, l’argent pourrait faire la différence.

« Mbappé restera si on lui donne beaucoup plus que Messi ou Neymar »