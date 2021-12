Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’Eden Hazard remis en question par Kylian Mbappé ?

Publié le 20 décembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Après sa bonne performance contre Cadix ce dimanche (0-0), Eden Hazard entreverrait une lueur d'espoir concernant son avenir au Real Madrid. Cependant, la suite de son aventure madrilène pourrait être remise en question par la possible arrivée de Kylian Mbappé.

Recruté en 2019 pour remplacer Cristiano Ronaldo, Eden Hazard était attendu de pied ferme au Real Madrid. Mais deux saisons plus tard, le constat semble plus qu’alarmant pour le Belge. Le joueur de 30 ans, régulièrement sujet aux blessures, n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui. Cependant, une petite lueur d’espoir serait en train de naître dans l’esprit des supporters du Real Madrid suite à la bonne performance d’Eden Hazard contre Cadix ce dimanche (0-0). Après la rencontre, Carlo Ancelotti a d’ailleurs révélé que le Belge sera « une autre arme pour la deuxième partie de la saison. » Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour garantir un avenir à Eden Hazard chez les Merengue .

La concurrence et l’arrivée de Mbappé pourraient condamner l’avenir d’Eden Hazard au Real Madrid