Mercato - PSG : Les cartes bientôt redistribuées dans le feuilleton Xavi Simons ?

Publié le 20 décembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin prochain, Xavi Simons s’est enfin vu offrir une titularisation avec l’équipe première du club parisien. Le début d’un travail de longue haleine du club de la capitale pour inverser la tendance actuelle qui penche vers un départ libre en fin de saison pour le milieu de 18 ans ?

Le sujet de la gestion des jeunes au Paris Saint-Germain génère des tensions entre les observateurs depuis le début de cette saison, et c’est particulièrement le cas s'agissant de Xavi Simons. Brillant en U19, déterminant aussi bien en Youth League qu’en championnat, le milieu de 18 ans n’avait jusque-là jamais connu la moindre titularisation avec l’équipe première du club parisien. Pire, alors qu’il s’entrainait avec le groupe pro en début d’exercice, il a finalement été renvoyé au sein de l'équipe de Zoumana Camara en raison de l’effectif conséquent de Mauricio Pochettino que Leonardo n’a pas réussi à dégraisser cet été. Depuis, Xavi Simons rongeait son frein en coulisses en attendant une opportunité pour montrer son talent. En fin de contrat le 30 juin, l’ancienne pépite du FC Barcelone pense même à claquer la porte à cette date en ne prolongeant pas pour enfin avoir des minutes au sein de l’équipe première d’une autre écurie, et ce alors que le PSG voudrait pourtant lui faire signer un nouveau contrat qui le lierait au club sur le long terme.

« Xavi Simons a fait un très bon match », lance Mauricio Pochettino

Seulement voilà, ce dimanche, le moment tant attendu est enfin arrivé : Xavi Simons a joué avec les pros. Mieux encore, il a disputé l’intégralité de la rencontre contre la modeste équipe de Feignies-Aulnoye évoluant en National 3 pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Certes, il ne s’agissait pas de l’adversaire le plus coriace possible, mais cela restait néanmoins de sa première titularisation en pro, chose qui est toujours synonyme de pression. Cette pression, Xavi Simons a parfaitement su la maitriser tant il a réalisé un match très séduisant. Le natif d’Amsterdam a effectivement su faire l’étalage de sa capacité à exploiter les espaces, avec et sans ballon, tout en combinant rapidement avec ses partenaires (notamment Kylian Mbappé) grâce à sa faculté à jouer en une touche de balle. Certes, il a parfois fait preuve de déchet, mais sa prestation sur son aile droite a vraiment été satisfaisante avec au total 93 ballons touchés, 5 passes clés et 7 duels gagnés sur 13.



Et cela lui a permis de recevoir les louanges de Mauricio Pochettino à l’issue de la rencontre, l’entraîneur parisien ouvrant même la porte à son utilisation plus fréquente dans son équipe. « Xavi Simons a fait un très bon match, et surtout pendant 90 minutes, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils se battent et s’entraînent bien. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de rester avec les joueurs de l’équipe première et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite », a confié l’Argentin en conférence de presse dans des propos rapportés par CulturePSG . Doit-on comprendre que Xavi Simons sera présent dans le groupe contre Lorient mercredi prochain pour le compte du dernier match de Ligue 1 avant la trêve hivernale ? Il s’agirait là d’un signal très fort envoyé au jeune joueur représenté par Mino Raiola, lui qui fait de son incorporation dans le groupe pro la condition sine qua non pour une prolongation de son contrat. En l’état actuel des choses, cette condition n’est pas remplie, et c’est pourquoi il est annoncé avec insistance sur le départ dans la presse, tantôt pour un retour au FC Barcelone, tantôt pour une arrivée en Bundesliga.

« Pour moi c’est un plaisir de jouer avec les pros »