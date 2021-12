Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice de taille lâché par Xavi Simons pour son avenir ?

Publié le 20 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il a eu l’occasion de disputer l’intégralité du match contre Feignies-Aulnoye ce dimanche, Xavi Simons a confié toute sa joie d’avoir pu évoluer avec les pros du PSG, chose qu’il réclame afin de prolonger.

À près de six mois de la fin de son contrat, Xavi Simons a enfin débuté un match avec les pros du PSG à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (victoire 3-0 des Parisiens). Et le moins que l’on puisse dire est que le Néerlandais de 18 ans n’a pas déçu tant il s’est montré intéressant dans son jeu. La question est maintenant de savoir si cette titularisation est le début de quelque chose de concret pour lui avec l’équipe première du PSG, chose qu’il réclame afin d’accepter de prolonger son bail, ce qui n’est pas le cas en l’état actuel des choses. Et justement, au sortir de la rencontre, Xavi Simons a confié sa joie d’avoir pu évoluer aux côtés des pros entrainés par Mauricio Pochettino, un message sans doute pas anodin vu le contexte à son sujet.

« Ça fait vraiment plaisir de jouer... »