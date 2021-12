Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond à Zlatan Ibrahimovic qui veut récupérer son poste !

Publié le 20 décembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que Zlatan Ibrahimovic a posé sa candidature pour le poste de directeur sportif du PSG l’été dernier, Leonardo répond au buteur suédois ainsi qu’à ses critiques sur le projet QSI.

Ancienne tête de gondole du grand projet mis en place au PSG avec le rachat du Qatar il y a dix ans, Zlatan Ibrahimovic avait porté le maillot du club de la capitale entre 2012 et 2016. Et en plus de ses critiques récurrentes ces derniers mois sur la gestion du PSG en interne, le buteur suédois du Milan AC dans son nouveau livre, Adrénaline. Mes histoires inédites, a récemment lâché une petite bombe : « Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non ». En clair, Ibrahimovic voulait le poste de Leonardo au PSG…

« Le silence est la meilleure réponse »