Mercato - Barcelone : Le clan Cavani jette un gros froid sur son arrivée au Barça !

Publié le 20 décembre 2021 à 9h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Edinson Cavani dont le contrat à Manchester United s'achève en juin prochain. Mais l'entourage du Matador dément les contacts.

Récemment arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi a tout de suite identifié le principal défaut de son effectif, à savoir le secteur offensif. Il faut dire que le Barça a vu filer Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi l'été dernier, et Sergio Agüero, arrivé libre lors du précédent mercato, a finalement du mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Dans le même temps, Memphis Depay peine à assumer seul le rôle de leader offensif du FC Barcelone tandis que Luuk De Jong, prêté par le Séville FC, ne semble pas avoir les faveurs de Xavi. Au moins un renfort offensif est donc attendu cet hiver.

L'entourage de Cavani dément les contacts avec le Barça