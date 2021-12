Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 22 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Promis à une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait effectivement suivre ce chemin à en croire l’adjoint de Zinedine Zidane, David Bettoni.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français, qui vient tout juste de fêter ses 23 ans, arrive en fin de contrat avec le club de la capitale, et une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour dans son esprit. Mbappé semble bien déterminé à négocier une arrivée libre au Real Madrid qui en fait sa priorité absolue depuis plusieurs mois, et l’ancien adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du club merengue, David Bettoni, confirme cette tendance pour l’attaquant du PSG dans les colonnes de MARCA.

« Je dirais que ça sent plutôt bon »