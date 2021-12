Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit une option s’envoler pour Kamara !

Publié le 21 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger et pourrait bien partir dès ce mercato hivernal.

Après son départ manqué cet été, Pablo Longoria espérait pouvoir le prolonger. Plus le temps passe et plus ce scénario semble toutefois impossible pour Boubacar Kamara, qui n’a pas vraiment levé le voile sur son avenir, lorsqu'il s’est présenté en conférence de presse, fin novembre. « Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça » a déclaré le défenseur ou milieu de l’Olympique de Marseille. « Moi je ne me concentre que sur le terrain. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire ». Si Longoria ne veut pas perdre d’argent il devra toutefois vendre Kamara cet hiver et plusieurs clubs étrangers semblent prêts à approcher l’OM.

La Juventus a tranché, ce sera Zakaria cet hiver