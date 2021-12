Foot - Mercato

Mercato : PSG, OM, ASSE... Quel club de L1 sera le plus actif cet hiver ?

Publié le 22 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'ouverture du mercato d'hiver approche à grands pas, quel club de Ligue 1 animera le plus le mois de janvier en renforçant son effectif ?

Après un été très mouvementé qui a vu de grandes stars rejoindre la Ligue 1, à l'image de Lionel Messi et Sergio Ramos, le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier. Réputé comme en étant un marché d'opportunité servant essentiellement à effectuer des retouches dans les effectifs, le mercato sera cette année particulièrement impacté par la CAN qui privera de nombreux clubs de Ligue 1 d'éléments importants. Par conséquent, ça devrait bouger durant le mois de janvier. Mais quel club se montrera le plus actif ?

Priorité aux ventes ?

Pour commencer, plusieurs clubs devront probablement vendre avant de pouvoir se renforcer. Ce sera le cas de l'OM qui pourrait perdre Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car voire Steve Mandanda. A l'inverse, Jorge Sampaoli n'a pas caché sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs. L'ASSE se retrouve dans le même cas avec la nécessité de se renforcer. Et pour cause, Pascal Dupraz, qui vient d'arriver sur le banc des Verts, souhaite attirer de nouveaux joueurs afin de réussir son opération maintien, d'autant plus que l'effectif stéphanois sera particulièrement impacté par la CAN. Mal parti cette saison, l'OL pourrait également sonder le marché. Le LOSC devrait chercher un renfort pour remplacer Jonathan Ikoné, annoncé dans le viseur de la Fiorentina, tandis que le Stade Rennais, très actif l'été dernier, bougera peut-être aussi. De son côté, le RC Lens a déjà bouclé sa première recrue avec l'arrivée de Patrick Berg, et l'AS Monaco devrait suivre puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Vanderson va rejoindre le club de la Principauté. Une fois n'est pas coutume, le PSG ne devrait animer ce marché et cherchera essentiellement à alléger son effectif.



