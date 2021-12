Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 55M€ est imminente pour cet hiver !

Publié le 22 décembre 2021 à 19h30 par B.C.

Annoncé comme l’une des priorités des Xavi, Ferran Torres serait sur le point de s’engager en faveur du FC Barcelone. Cependant, Joan Laporta doit encore dégraisser l’effectif blaugrana avant de pouvoir compter sur le joueur de Manchester City.

Nommé à la tête du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi compte se montrer actif dès janvier, et ce malgré les problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone. L’arrivée de renforts est en effet obligatoire aux yeux du nouvel entraîneur catalan afin de permettre au club culé de retrouver les sommets, incitant Joan Laporta à multiplier les pistes pour parvenir à ses fins. Les noms de Dani Olmo, Edinson Cavani, Alexis Sanchez ou encore Raheem Sterling ont notamment été cités ces derniers jours, Xavi souhaitant en priorité mettre la main sur un attaquant, mais d’après la presse espagnole, c’est Ferran Torres qui devrait très prochainement poser ses valises en Catalogne.

C’est imminent pour Ferran Torres, mais…

Le Barça semble en effet toucher au but avec Ferran Torres. D’après les informations du quotidien Sport , les négociations avec Manchester City sont à un stade avancé et l’officialisation pourrait même tomber dans les prochaines heures. Une information confirmée depuis par plusieurs sources, dont le journaliste Fabrizio Romano, assurant que l’international espagnol pourrait prendre le chemin de Barcelone dès ce jeudi afin de passer sa visite médiale et signer son contrat le liant pour cinq années avec le club culé. Une opération estimée à 55M€ + 10M€ de bonus. L’arrivée de Ferran Torres apparaît donc comme inéluctable désormais, lui qui était la grande priorité de Xavi pour renforcer le secteur offensif, mais le Barça doit encore lever un obstacle de taille avant de pouvoir compter sur l’attaquant de 21 ans.

Le Barça doit encore dégraisser