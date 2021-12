Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tient enfin sa première recrue de l’hiver !

Publié le 22 décembre 2021 à 16h00 par A.C.

Le mercato hivernal n’a pas encore commencé, mais le FC Barcelone semble déjà avoir bouclé un premier coup pour renforcer l’effectif de Xavi.

Dès son arrivée au FC Barcelone cet automne, Xavi s’est montré clair avec ses dirigeants : s’ils veulent relancer la machine il faudra obligatoirement se renforcer à certains postes et l’attaque en est un. Rapidement, un nom a commencé à tourner avec Ferran Torres, joueur majeur de l’Espagne de Luis Enrique actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025. Le Barça a toutefois un problème de taille, puisqu’autour du club on susurre que les caisses sont vides et que recruter sera quasiment impossible cet hiver...

Direction Barcelone pour Ferran Torres ?