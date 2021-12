Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle opération à 25M€ bouclée par Laporta cet hiver ?

Publié le 22 décembre 2021 à 17h10 par B.C.

Désirant se séparer de plusieurs éléments lors du mercato hivernal, le FC Barcelone envisage de laisser partir Sergino Dest, dans le collimateur du Bayern Munich.

Malgré l’état de ses finances, le FC Barcelone ambitionne de se montrer actif sur le marché des transferts, et notamment dans le secteur offensif. Xavi attend en effet du renfort pour espérer relancer le club culé lors de la seconde partie de saison, et d’après la presse espagnole, Ferran Torres serait proche de débarquer en Catalogne. Une opération comprise entre 55 et 60M€, mais le FC Barcelone doit encore se séparer de plusieurs éléments afin de respecter le fair-play financier de la Liga, et Sergino Dest serait concerné.

Le Barça à l’écoute des offres pour Sergino Dest