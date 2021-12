Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi recalé par un ancien de l'OM ?

Publié le 22 décembre 2021 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta aurait alarmé le FC Barcelone. Toutefois, l'ancien pensionnaire de l'OM ne souhaiterait pas répondre favorablement à l'appel de Xavi. Selon la presse britannique, Cesar Azpilicueta aimerait même prolonger avec les Blues de Thomas Tuchel.

De retour au FC Barcelone, Xavi souhaiterait frapper fort en 2022 pour renforcer son effectif et sauver le navire blaugrana. Dans cette optique, le nouveau coach du Barça aurait identifié plusieurs profils de joueurs en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Cesar Azpilicueta. A la peine sur le plan financier, Xavi verrait d'un bon oeil l'idée de recruter le défenseur de Chelsea librement et gratuitement le 1er juillet, ou du moins à moindre cout au moins de janvier. Toutefois, Cesar Azpilicueta ne l'entendrait pas de cette oreille.

Cesar Azpilicueta ne veut pas rejoindre le Barça