Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a pris une décision fracassante !

Publié le 22 décembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait enfin scellé son avenir. Alors qu'il aurait décidé de prolonger son bail avec le Barça, l'attaquant français aurait repoussé les avances de ses prétendants anglais et italiens.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone. Alors que la star brésilienne disposait d'une clause libératoire à hauteur de 222M€, le club de la capitale n'a pas hésité à la faire sauter après s'être entendu avec le joueur. Pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, le Barça a décidé de miser sur Ousmane Dembélé, qui faisait des merveilles du côté du Borussia Dortmund. Et pour arracher l'attaquant français au BVB , l'écurie blaugrana a signé un chèque avoisinant les 135M€. Toutefois, ce transfert est loin d'être rentable aujourd'hui, car Ousmane Dembélé a multiplié les blessures et n'a jamais vraiment pu enchainer les grosses performances sous le maillot blaugrana. Malgré plusieurs tentatives pour se débarrasser d'Ousmane Dembélé lors des dernières fenêtres de recrutement, le Barça s'activerait depuis plusieurs semaines pour le prolonger. En fin de contrat le 30 juin, l'ancien du Stade Rennais va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Un scénario catastrophe que Joan Laporta voudrait à tout prix éviter. Mais quelle est la position d'Ousmane Dembélé ?

Ousmane Dembélé a décidé de rempiler avec le Barça

Selon les informations de Foot Mercato de ce mercredi matin, Ousmane Dembélé aurait définitivement tranché quant à son avenir. A en croire le média français, il aurait décidé de rester au FC Barcelone et de parapher un nouveau bail avec son club. Toutefois, Joan Laporta et Xavi ne seraient pas encore sortis d'affaire sur ce dossier. Alors qu'un accord n'a toujours pas été trouvé avec la direction du Barça, l'entourage d'Ousmane Dembélé serait toujours prêt à écouter les offres, et ce, même si le joueur n'envisagerait plus du tout de partir. Et pour ne pas arranger les affaires de Xavi, le Bayern et Newcastle auraient approché Ousmane Dembélé pour le recruter et disposeraient de plus de moyens financiers que le club catalan.

Ousmane Dembélé aurait snobé la Premier League et la Serie A