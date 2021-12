Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi face à deux menaces colossales pour Dembélé ?

Publié le 22 décembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé aurait décidé de prolonger avec le FC Barcelone. Au contraire, son entourage serait toujours à l'écoute de potentielles offres alléchantes. D'ailleurs, Ousmane Dembélé aurait plusieurs prétendants avec des moyens supérieurs au Barça, tels que le Bayern et Newcastle.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, l'ancien du Borussia Dortmund fera ses valises et changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Selon les informations de Foot Mercato , Ousmane Dembélé ne compterait pas jouer ce sale coup au Barça. En effet, l'attaquant français aurait décidé d'étendre son bail avec le FC Barcelone pour continuer son aventure sous les couleurs du club blaugrana. Toutefois, son entourage serait toujours à l'écoute de potentielles offres intéressantes. Et pour ne pas arranger les affaires de Xavi et Joan Laporta, Ousmane Dembélé aurait des prétendants aux moyens colossaux.

Le Bayern et Newcastle auraient approché Ousmane Dembélé