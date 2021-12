Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a enfin tranché pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Mais heureusement pour Xavi, l'attaquant français aurait décidé de rempiler avec le Barça.

Pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Ousmane Dembélé à l'été 2017. En grande difficulté depuis sa signature en Catalogne, et notamment à cause de pépins physiques à répétition, l'attaquant français aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises lors des dernières fenêtres de transferts. Mais aujourd'hui est un autre jour. Alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone ferait tout son possible pour le prolonger et ainsi éviter un départ à 0€. Et heureusement pour Xavi et Joan Laporta, leur numéro 7 n'envisagerait pas du tout de partir en 2022. « Il a envie de continuer au FC Barcelone, il s’entend bien avec le club, le coach » , a confié Mathieu Bodmer, proche d'Ousmane Dembélé, sur les ondes de RMC Sport ce mardi. Dans la foulée, Foot Mercato a confirmé la tendance.

Ousmane Dembélé veut bien prolonger avec le Barça