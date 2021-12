Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a tracé son plan de vol pour De Ligt !

Publié le 22 décembre 2021 à 10h15 par A.C.

Mino Raiola semble déjà préparer le transfert de Matthijs de Ligt, actuellement sous contrat avec la Juventus

Il ne parle jamais dans le vide et quand il le fait, ça a souvent des grosses répercussions. Les mots de Mino Raiola au sujet de Matthijs de Ligt ont effrayé la Juventus et depuis quelques jours, l’idée d’un départ semble de plus en plus forte. Mais pour aller où ? L’agent du défenseur a déjà dressé la liste des potentiels candidats, avec notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Premier League, mais également le FC Barcelone. Comme le PSG, le club catalan était sur les traces de l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam en 2019 et pourrait donc revenir à la charge, sachant que Raiola entretient de très bonnes relations avec le président Joan Laporta.

Raiola voudrait placer De Ligt au Barça, mais...