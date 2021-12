Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a un avantage sur Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 21 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait bientôt quitter la Juventus et rejoindre le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Alors que La Vieille Dame serait prête à négocier un échange XXL avec Matthijs de Ligt, Xavi pourrait insérer Frenkie de Jong dans le deal pour battre la concurrence de Leonardo et Carlo Ancelotti.

Depuis sa signature à la Juventus à l'été 2019, Matthijs de Ligt est en grande difficulté. Etincelant lors de sa dernière saison à l'Ajax, le défenseur néerlandais n'arrive plus à évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée à Turin. Une situation qui pourrait provoquer son départ dans un avenir proche. D'ailleurs, Mino Raiola a déjà donné la liste des clubs que Matthijs de Ligt pouvait bientôt rejoindre : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid. « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... » , a confié dernièrement l'agent du Néerlandais à NOS .

La Juve a fixé ses conditions pour baisser le prix de Matthijs de Ligt

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Matthijs de Ligt devrait couter très cher. En effet, une clause libératoire de 125M€ devrait bientôt prendre effet selon les informations de Calciomercato.it . Et pour ne pas avoir à payer une telle somme pour Matthijs de Ligt, le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid ont la possibilité d'insérer un joueur dans la transaction. Comme l'a indiqué le média italien, la Juventus serait disposée à négocier un échange XXL avec Matthijs de Ligt pour baisser son prix, mais seulement si la contrepartie lui plait. D'ailleurs, la Juve saurait déjà qui elle veut chiper au PSG, au Real Madrid et au FC Barcelone.

La Juve veut négocier un troc entre Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong