Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante du Barça sur le recrutement de Xavi !

Publié le 22 décembre 2021 à 11h00 par A.D.

En grande difficulté cette saison, le Barça de Xavi aura à coeur de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Mais comme l'a expliqué Mateu Alemany, le FC Barcelone doit dégraisser son effectif avant de pouvoir recruter, et ce, pour rester dans les clous du fair-play financier.

Dans le rouge sur le plan financier, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le FC Barcelone a dû recruter malin lors du dernier mercato estival. Pour ce faire, Joan Laporta a bouclé plusieurs coups à 0€, à savoir Memphis Depay (OL), Sergio Agüero et Eric Garcia (Manchester City). Toutefois, ces arrivées ne semblent pas suffire, puisque le Barça a totalement manqué son début de saison. Alors que Xavi vient de prendre la place de Ronald Koeman sur le banc catalan, Joan Laporta devrait faire le nécessaire pour renforcer son effectif au mois de janvier. Mais comme l'a fait clairement savoir Mateu Alemany, le Barça doit se débarrasser de certains joueurs, avant de pouvoir en recruter.

«Nous devons boucler des départs avant pouvoir recruter»