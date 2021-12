Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un énorme coup de balai !

Publié le 22 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Le FC Barcelone aura besoin de vendre pour pouvoir acheter des joueurs. Plusieurs éléments pourraient être poussés vers la sortie lors du prochain mercato hivernal.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait promis deux recrues hivernales à Xavi. Mais pour pouvoir boucler ces deux dossiers, le dirigeant devra, dans un premier temps, se montrer actif dans le sens des départs. « I l est encore trop tôt pour le dire. Le club travaille pour se renforcer sur le marché hivernal. Si nous voulons nous renforcer, quelqu'un devra partir car la situation économique n'est pas bonne » avait confié Xavi le 3 décembre dernier. Ce mardi, la presse espagnole cite l’identité des joueurs, qui pourraient quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal.

Six joueurs sur le départ ?