Mercato - PSG : Xavi Simons appelle à l’aide Mino Raiola !

Publié le 21 décembre 2021 à 23h45 par A.C.

Xavi Simons joue très peu au Paris Saint-Germain et avec un contrat qui se termine en juin prochain, un départ semble plus que jamais possible.

Difficile pour un jeune joueur de s’affirmer dans un grand club européen, surtout quand il s’agit du Paris Saint-Germain. Depuis le début du projet QSI, les Parisiens sont connus pour investir gros sur le marché des transferts, pas vraiment pour travailler sur la formation. Ils sont nombreux à avoir dû s’exiler pour exister et la liste pourrait bientôt s’allonger avec Xavi Simons. Arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone, le milieu offensif n’a cumulé que 610 minutes de jeu au PSG... pas vraiment de quoi le convaincre à prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain.

Xavi Simons demande à Raiola de lui trouver un nouveau club