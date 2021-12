Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi rêve d'un coup XXL à 80M€ !

Publié le 21 décembre 2021 à 23h30 par D.M.

A la recherche de renforts défensifs, Xavi aimerait attirer Jules Koundé au FC Barcelone. Mais son prix, 80M€, rend impossible son arrivée.

La priorité de Xavi est identifiée. Alors que Sergio Agüero vient d’annoncer sa retraite, l’entraîneur du FC Barcelone aimerait accueillir au moins un renfort offensif lors du prochain mercato hivernal. Mais selon la presse espagnole, le technicien ne s’opposerait pas non plus à l’arrivée d’un défenseur central capable de remplacer Samuel Umtiti et Clément Lenglet, sur le départ. Et l’entraîneur du FC Barcelone aurait ciblé un autre international français

Koundé, le rêve impossible de Xavi