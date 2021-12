Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier sensible totalement relancé par Pochettino ?

Publié le 21 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons semble bien parti pour s’en aller libre à cette échéance. Mais Mauricio Pochettino est peut-être en train de relancer le dossier…

En plus de Kylian Mbappé, une autre joueur très prometteur du PSG est bien parti quitter gratuitement le club de la capitale en fin de contrat à l’issue de la saison : Xavi Simons. Le milieu de terrain néerlandais de 18 ans, frustré par son temps de jeu ces derniers mois avec le PSG, est annoncé vers un retour au FC Barcelone. Pourtant, alors que Simons a disputé 90 minutes convaincantes dimanche en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (3-0), Mauricio Pochettino a affiché un discours rassurant sur son avenir en conférence de presse.

« Ça lui donne une possibilité de s’intégrer »