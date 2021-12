Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se voit proposer les services d’une autre star !

Publié le 21 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé à la surprise générale sur le départ par son agent, Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait tout à fait rebondir au PSG dans les mois à venir.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec la Juventus Turin et un statut de joueur particulièrement prometteur, Matthijs de Ligt semble proche de la sortie ! En effet, le robuste défenseur néerlandais de 22 ans est déjà mis sur le marché par son agent, le célèbre Mino Raiola, qui a récemment acté son départ : « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense », a indiqué Raiola. Et le PSG fait partie des pistes plausibles pour de Ligt…

« Cela peut être le PSG »