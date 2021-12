Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Allegri répond à l'énorme bombe de Raiola sur De Ligt !

Publié le 20 décembre 2021 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Massimiliano Allegri a été interrogé sur les propos de Mino Raiola. Questionné par la presse néerlandais, l'agent avait ouvert la porte à un départ de Matthijs de Ligt.

Décidément, Mino Raiola est au cœur de l’actualité ces dernières semaines. Agent d’Erling Haaland, il a fait parler de lui dans un tout autre dossier : celui de Matthijs de Ligt. Présent à la Juventus depuis 2019, le défenseur néerlandais aurait des envies d’ailleurs. « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense » a confié Raiola dans un entretien à Nos . Mais pour aller où ? « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt en tant que ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... » a prédit l’agent italo-néerlandais.

« Si De Ligt est prêt à franchir une nouvelle étape ? Oui en marquant à Cagliari »