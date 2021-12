Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait dépendant de Pochettino pour Xavi Simons !

Publié le 20 décembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le directeur sportif Leonardo travaillerait en coulisses afin de parvenir à un accord avec Xavi Simons et son agent Mino Raiola pour une prolongation de contrat au PSG, la gestion du joueur par Mauricio Pochettino pourrait s’avérer primordiale pour le renouvellement du contrat en question. Explications.

Étant parvenu à attirer Xavi Simons à l’été 2019 en provenance du FC Barcelone, lorsque le Barça faisait alors des pieds et des mains en coulisses afin de boucler le retour de Neymar, le PSG n’a jamais vraiment compté sur Xavi Simons, ou du moins avec l’équipe première. En effet, ayant été dans le groupe professionnel pour des matchs officiels face à Strasbourg au printemps dernier et face à l’ASSE fin novembre, Simons a enfin disputé ses premières minutes avec l’équipe première du PSG dimanche soir. En effet, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (3-0). Une première qui a particulièrement procuré de la joie au principal intéressé qui a fait passer le message suivant à PSGTV . « Personnellement, je me suis senti bien, je suis très content, parce que c'est ma première titularisation, et j'ai joué tout le match. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau, et je vais continuer à travailler ». Une prestation qui n’est forcément pas passée inaperçue auprès de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs justifié l’importance du processus d’intégration de Simons et des autres jeunes pousses du Paris Saint-Germain en conférence de presse. « Xavi Simons a fait un très bon match, et surtout pendant 90 minutes, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils se battent et s’entraînent bien. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de rester avec les joueurs de l’équipe première et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite ».

Xavi Simons et Mino Raiola campent sur leurs positions !