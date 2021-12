Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme surprise à prévoir pour le prochain club d'Haaland ?

Publié le 21 décembre 2021 à 19h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Erling Haaland semblerait privilégier le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Cependant, un média catalan assure au contraire que le FC Barcelone serait favori dans ce dossier, et ce malgré les problèmes financiers rencontrés par le club culé.

L’été prochain, Erling Haaland aura l’embarras du choix pour son avenir. L’attaquant norvégien se dirige en effet vers un départ du Borussia Dortmund, et les options sont nombreuses concernant son prochain club. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG lorgne notamment le phénomène du BVB pour remplacer Kylian Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et United seraient également à l’affût dans ce dossier. En Espagne, on assure depuis plusieurs semaines que Florentino Pérez est le grand favori pour mettre la main sur Haaland. Cependant, la tendance n’est pas la même en Catalogne.

Haaland prêt à débarquer au Barça ?