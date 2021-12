Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance un dossier colossal à 80M€ !

Publié le 21 décembre 2021 à 18h45 par A.D.

Très en vue du côté de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est une piste de longue date du PSG. Alors que le milieu de terrain serbe pourrait quitter les Biancocelesti lors du prochain mercato estival, Leonardo serait prêt à retenter sa chance sur ce dossier.

Depuis son retour au PSG, Leonardo fait tout son possible pour renforcer le milieu de terrain du club parisien. Pour ce faire, le directeur sportif italo-brésilien a identifié un très grand nombre de profils, et notamment celui de Sergej Milinkovic-Savic. En effet, Leonardo aurait tenté à plusieurs reprises d'arracher l'international serbe à la Lazio, sans succès. Et malgré ses échecs répétés, le dirigeant du PSG serait prêt à relancer une nouvelle fois ce dossier.

Leonardo veut retenter le coup avec Milinkovic-Savic