Mercato - Barcelone : Le feuilleton Cavani relancé par un nouveau prétendant ?

Foot - Mercato - Barcelone

Annoncé tout proche d’une arrivée au FC Barcelone ces derniers jours, Edinson Cavani figurerait également sur les tablettes d’un club brésilien qui pourrait totalement relancer l’avenir du buteur uruguayen de Manchester United.

À six mois de la fin de son contrat avec Manchester United, Edinson Cavani (34 ans) sera-t-il le nouveau buteur tant attendu cet hiver au FC Barcelone ? Avec le départ prématuré à la retraite de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques, le club catalan souhaite trouver un successeur à moindre coût sur le marché des transferts et semblait tout proche ces derniers jours de boucler l’opération Cavani. Toutefois, en plus du gros froid jeté par la presse catalane dans ce dossier, il semblerait qu’un nouvel invité surprise ait fait son apparition…

En effet, à en croire les révélations du journaliste Ekrem Konur sur Twitter , ce sont désormais les Corinthians qui surveilleraient de très près la situation d’Edinson Cavani à Manchester United. À noter que le club brésilien aurait également coché le nom de Luis Suarez (Atlético de Madrid) et semble bien déterminé à recruter un buteur expérimenté en janvier. Le FC Barcelone est prévenu…

Corinthians are closely monitoring the situations of Edinson Cavani and Luis Suarez. For Cavani and Luiz Suarez, Timão has to compete with the big teams in Europe. #VaiCorinthians https://t.co/GF6TjSXqI1