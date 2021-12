Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour le transfert d'Edinson Cavani !

Publié le 22 décembre 2021 à 9h00 par A.C.

Actuellement à Manchester United, Edinson Cavani semble être la priorité de Xavi pour renforcer l’attaque du FC Barcelone. Mais un élément vient totalement relancer le dossier...

Dès son arrivée cet automne, Xavi a rapidement pointé du doigt les différents chantiers à régler au plus vite au FC Barcelone. L’attaque en est un, puisqu’aucun numéro 9 ne semble pour le moment trouver grâce à ses yeux. Arrivé cet été, Luuk de Jong pourrait déjà partir et le genou de Martin Braithwaite inquiéterait le staff médical, sans oublier la récente retraite forcée de Sergio Agüero. Ainsi, un buteur devrait surement débarquer au Barça cet hiver et plusieurs noms sont déjà évoqués, notamment celui d’Edinson Cavani. Pas vraiment en réussite depuis le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, l’ancien du PSG est en fin de contrat et aimerait visiblement relancer sa carrière au FC Barcelone.

Manchester United refuse de libérer Cavani