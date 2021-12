Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Bayern... Ça s’annonce légendaire pour Matthijs de Ligt !

Publié le 22 décembre 2021 à 13h30 par A.C.

Mino Raiola a lancé les hostilités pour Matthijs de Ligt, ouvrant grand la porte à son départ de la Juventus à la fin de la saison. Le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid seraient intéressés, mais d’autres clubs pourraient se joindre à ce dossier qui s’annonce grandiose...

Il semble avoir mis ses menaces à exécution. En septembre dernier, Mino Raiola avait effrayé la Juventus et ses supporters en évoquant pour la première fois un possible départ de Matthijs de Ligt, lors d’un entretien accordé à Tuttosport . Raiola n’a pas changé de cap, puisque tout récemment il en a remis une couche, au micro de la télévision néerlandaise Nos . « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense » a expliqué l’agent du défenseur de 22 ans, évoquant déjà plusieurs possibles destinations. « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt en tant que ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... ». Il n’en fallait pas plus pour créer l’agitation à Turin, où De Ligt est considéré comme le grand successeur de la légendaire paire formée par Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

De Ligt, le nouveau renfort tant attendu au PSG ?

Comme l’ont révélé récemment plusieurs sources, dont le journaliste Fabrizio Romano, au Paris Saint-Germain on chercherait justement un défenseur central pour la saison prochaine. Déjà pisté en 2019, Matthijs de Ligt serait dont une occasion immanquable, puisqu’en plus d’être très jeune il est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Il pourrait d’ailleurs venir au PSG pour remplacer Presnel Kimpembe, qui d’après les informations de L’Équipe songerait sérieusement à un départ, mais également un Sergio Ramos qui pour le moment n’a pas vraiment convaincu.

Raiola pousse De Ligt vers Chelsea ou le Bayern Munich