Mercato - Real Madrid : La nouvelle cible d'Ancelotti pour la succession de Varane !

Publié le 22 décembre 2021 à 13h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid n'a pas réussi à remplacer Raphaël Varane numériquement. Dans cette optique, le club merengue envisagerait de se jeter sur Joe Gomez, protégé de Jürgen Klopp à Liverpool.

Orphelin de Sergio Ramos, parti librement et gratuitement vers le PSG, le Real Madrid a pu le remplacer numériquement par David Alaba. En plus de son ancien capitaine, Carlo Ancelotti a vu Raphaël Varane prendre le large et s'engager en faveur de Manchester United. Toutefois, le coach du Real Madrid n'est pas parvenu à lui trouver un remplaçant sur le marché, du moins pour le moment.

Carlo Ancelotti pense à Joe Gomez pour le mercato estival