Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 22 décembre 2021 à 8h45 par A.C.

Kylian Mbappé rencontrerait quelques problèmes au sein du Paris Saint-Germain actuellement. Un problème évident pour son éventuelle prolongation, mais une véritable aubaine pour le Real Madrid...

Le vestiaire du Paris Saint-Germain n’a jamais été simple à gérer. Entre guerre d’égos, la formation de divers clans et des désaccords, le club de la capitale n’a jamais cessé de faire parler de lui. L’Équipe a dévoilé une nouvelle facette de ce PSG ce mardi, en évoquant en long et en large des tensions en interne, que ce soit entre joueurs ou avec Mauricio Pochettino et Leonardo. Star de l’équipe, Kylian Mbappé ne fait pas exception, puisqu’à en croire le quotidien il se serait éloigné de Neymar, de Lionel Messi et du groupe des Sud-Américains du PSG, afin de se rapprocher plutôt des francophones, avec notamment un Achraf Hakimi dont il est toujours plus proche. Cela se répercuterait directement sur son avenir, puisque si quelques espoirs existaient de le voir prolonger au PSG, ils semblent définitivement évanouis.

Le Real Madrid jubile !