Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on prépare le terrain pour Erling Haaland !

Publié le 22 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Malgré sa situation financière actuelle, le FC Barcelone rêve de s’offrir Erling Braut Haaland. Et en Catalogne, on agirait en conséquence.

La bataille est lancée pour Erling Braut Haaland. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait s’en aller à l’été, date à laquelle une clause libératoire de 75M€ prendra effet dans son contrat. De quoi intéresser du monde. Ainsi, le PSG, le Real Madrid, mais également le FC Barcelone seraient intéressés par Haaland. D’ailleurs, récemment, le club catalan a avancé ses pions dans ce dossier puisque Joan Laporta s’est entretenu avec Mino Raiola, l’agent de l’attaquant du BVB.

Non à Cavani ?

A Barcelone, on y croit pour l’arrivée d’Erling Braut Haaland. Malgré l’état des finances, l’espoir est de mise et au sein du club catalan, on ferait tout pour mettre en oeuvre cette future arrivée du Norvégien. Ainsi, comme l’a expliqué Gerard Romero, désormais, le Barça se poserait certaines questions concernant l’utilité de recruter Edinson Cavani en janvier. Alors que l’Uruguayen règlerait sur le moment les problèmes offensifs du FC Barcelone, à terme, il pourrait bloquer l’arrivée d’Erling Braut Haaland. Le dilemme est posé…