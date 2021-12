Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 22 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son intention de racheter l'ASSE, le Directeur général de 777 Partners dément sa volonté de reprendre le club du Forez.

Le processus de la vente de l'ASSE suit son cours avec deux favoris qui se dégagent à savoir le milliardaire Sergeï Lomakin et l'homme d'affaires Serge Bueno, patron de la société Smart Good Things. Un autre projet serait toutefois en course à savoir 777 Partners qui possède déjà le Genoa ainsi que des parts au Séville FC. Cependant, le Directeur général du fonds américain a toutefois démenti auprès de RMC Sport .

