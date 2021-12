Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une première réponse du clan Zidane !

Publié le 22 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Qatar pour prendre la relève de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane semble plutôt ouvert à cette idée comme l’a laissé entendre son adjoint, David Bettoni.

Et si Zinedine Zidane était le prochain coup XXL du Qatar pour le PSG ' Le10sport.com vous a récemment révélé en exclusivité que le travail de sape de son conseiller Alain Migliaccio depuis deux ans en coulisses pour tenter de placer l’entraîneur français au PSG semble payer, d’autant que Doha apprécie beaucoup le profil de Zidane. Et dans un entretien accordé à MARCA mardi, son adjoint au Real Madrid, David Bettoni, a évoqué sans détour la piste PSG pour Zinedine Zidane.

« Le PSG ? Je crois qu’il est ouvert à tout… »