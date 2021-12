Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Le départ se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Si le PSG a toujours espoir de prolonger Kylian Mbappé, en coulisse, la tendance ne serait clairement à un nouveau contrat pour le Français.

Malgré la complexité du dossier, le PSG refuse d’abandonner pour Kylian Mbappé. La prolongation du Français est toujours envisagée comme l’a bien fait savoir Leonardo récemment : « S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie (à Paris) et qu’on doit respecter leur position. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois ». Problème, ces espoirs du PSG pourraient rapidement partir en fumée…

Une division fatale au PSG ?